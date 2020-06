Anel Noreña desea que sus cenizas reposen junto a las de José José

Han pasada más de ocho meses desde que te dimos a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del cantante José José a causa de unas complicaciones derivadas por el cáncer de páncreas que padeció y el día de hoy vuelve a ser tema de conversación en los medios de comunicación debido a la petición que desea cumplir Anel Noreña cuando fallezca.

La actriz y conductora de televisión señaló en una exclusiva entrevista que le brindó al programa “Hoy” que hará todo lo posible para que cuando fallezca sus cenizas reposen junto a las de José José porque su último deseo es estar siempre junto a su gran amor.

“A mí me va a gustar que si yo muero, voy a arreglar las cosas para que mis cenizas las pongan en la misma caja y de esta manera quedar con él para toda la vida. Eso me hace ilusión, estar yo en una bolsita, él en otra y los hueso de mi suegra en medio”, señaló Anel.

Las cenizas de José José podrían ser falsas

De igual manera Anel Noreña le platicó al programa que sus hijos Marysol y José Joel tienen las sospechas de que las cenizas que recibieron de manos de Sarita Sosa no pertenecen al fallecido cantante pero que por el momento no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer una prueba que dictamine su veracidad.

“Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé, pero lo que sea, para mí y para ellos también, regresó su papá y hasta ahí vamos porque lo demás si se puede saber pero debe costar un lanal y no hay ahorita para eso”, mencionó ante las cámaras.

Anel Noreña reveló que ella y sus hijos jamás abrieron la bolsa en donde venían sus cenizas por lo que nunca sabrán si fueron engañados por Sarita Sosa y finalizó la entrevista diciendo que lo importante en este caso es que José José ya se encuentra descansando en paz.

