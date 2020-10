Anel Noreña demanda a mujer que ATACÓ a su hijo José Joel

Anel Noreña vuelve a causar polémica dentro del mundo de la farándula mexicana, pues a través de una entrevista para el programa ‘Hoy’ dio a conocer que interpuso una demanda contra la escritora Patricia Romani, quien desde su canal de Youtube “atacó” a José Joel.

La molestia de Anel Noreña surge después de que Patricia Romani dijera en un video para su canal de Youtube que José Joel no es hijo de José José; además aseguró que el hijo de la actriz no es cantante y que Manuel José, supuesto hijo no reconocido del Príncipe de la Canción, si posee el talento que caracterizó al fallecido cantante.

“Vengo a quejarme de Patricia Martínez Romani, que dice que José Joel no es hijo de José José”, declaró Anel Noreña en el programa ‘Hoy’ ante las polémicas declaraciones de la escritora.

Patricia Romani pone en duda que José Joel sea hijo de José José.

Anel Noreña estalla contra la periodista Patricia Romani

Anel Noreña aseguró que no dejará que nadie lucre con su familia y así como procedió legalmente con Alejandra Ávalos, hará lo mismo con la escritora, de quien se sabe que pronto lanzará un libro que cuente las memorias de José José.

Anel Noreña asegura que no dejará que nadie lucre con su familia.

“No la conozco, ¿Por qué se mete así con nuestra familia? Decir una aberración de ese tamaño. El hijo de José José solo es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña”, añadió la ex-esposa del 'Príncipe de la canción'.

Por su parte, Patricia Romani reveló en un video para Youtube que se defenderá de la demanda que la madre de José Joel ha interpuesto en su contra, misma que va por los delitos de daño moral; de igual forma aseguró que no dejará que nadie coarte su libertad de expresión.

Te puede interesar: Anel Noreña demanda a la serie de José José por calumnias a su persona

“Me tengo que defender y empieza mañana, porque no voy a permitir que solo sea yo un juego mediático, tengo que discutir para que no sea violentada mi honra y lo que hago como periodista”, señaló la periodista.

Fotografías: Instagram