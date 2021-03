Vicente Fernández Jr. y su joven novia Mariana González, vuelven a ser tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que la actriz Anel Noreña lanzara duras críticas en contra de la guapa empresaria por el tipo de fotografías que ella comparte en su perfil de Instagram.

De acuerdo al programa Sale El Sol, Anel Noreña criticó el hecho de que Mariana González compartiera sensuales fotografías en las redes sociales, e incluso le envió un consejo a Vicente Fernández Jr, a quien la actriz asegura conocer desde que él era un pequeño.

Mariana González recibió críticas por parte de Anel Noreña; Vicente Fernández sale en su defensa.

“Eres un muchacho muy atrevido para hacer eso en Instagram, te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía. Esos pechos de tu mujer son solo para ti y no tienes que presumirlo en las redes porque se va a ir con otro”, declaró la ex esposa de José José.

Vicente Fernández Jr. sale en defensa de Mariana González

Ante los comentarios de Anel Noreña, el cantante Vicente Fernández Jr. declaró a De Primera Mano que la actriz merece su respeto por ser una persona de mayor edad, pero aseguró que no son tan cercanos como ella presume: “La señora me merece mis respetos por ser una señora mayor de edad. Si acaso la he visto dos veces en mi vida”.

Vicente Fernández Jr. añadió que no le interesa la opinión de la ex esposa de José José sobre él o su novia Mariana González: “Para opinar o decir que le interesa lo que tiene que ver conmigo yo creo que no tiene ninguna razón y tampoco tengo ninguna razón para que me importe lo que opina ella”.

Por último, el cantante envió un fuerte mensaje a todos aquellos que critican a Mariana González: “El sexo masculino quisiera estar en el lugar que estoy yo y muchas mujeres la han criticado porque quisieran ser ellas por la calidad de persona que es, no por qué esté conmigo. Ella ha logrado muchas metas en su vida y es lógico que la gente la envidie”.

¿Qué opinas de las declaraciones de Anel Noreña sobre las fotos de Mariana González en Instagram? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram