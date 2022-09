Anel Noreña confesó que José José le dejó de testamento puras deudas

Anel Noreña, ex esposa de José José fue abordada por la prensa durante el evento que organizó José Joel para recordar al "Príncipe de la canción" a 3 años de su partida. A la actriz le preguntaron si ha recibido regalías por ser la "heredera universal", pero su respuesta dejó sorprendidos a varios.

Cabe mencionar que fue el pasado mes de abril que la actriz fue nombrada "heredera universal", pero dijo que aquel testamento que le dejó son puras deudas. Por otro lado, la actriz y sus hijos llevan peleando el legado del artista tras el escándalo con Sarita Sosa.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el evento se llevó a cabo en el Foro Cultural Azcapotzalco, donde revivieron al cantante de manera virtual, quien interpretó una canción a lado de José Joel, pero las críticas no se hicieron esperar.

Anel Noreña dice que José José vivía al día

En aquella entrevista comentó: "Yo soy la heredera universal y albacea, ¡que quede claro! Esposa heredera universal y albacea". Dijo, de igual forma mencionó: "Mi vida, puras deudas, el testamento era puras deudas, el señor vivía al día". Expresó.

Por su parte, los internautas reaccionaron y comentan que Anel vive del pasado y que ella no es la viuda, sino la ex esposa del cantante, de igual forma mencionan que a la familia de la actriz no le importa hacer el ridículo con tal de figurar.

¿Quién es Anel en la vida real?

Anel y José José en sus años de juventud

La actriz Anel Noreña se casó con el cantante en 1976 y tras 15 años se separaron, se divorciaron en el año 1991. En sus años de juventud ganó un concurso de belleza Miss Los Ángeles, de igual forma fue modelo y actriz, pues participó en “Tápame contigo”.

