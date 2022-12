Anel Noreña armó tremendo zafarrancho; pidió equipo de seguridad ante la prensa

La actriz Anel Noreña de 78 años de edad, provocó tremendo zafarrancho a las afueras de un evento y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó. La exesposa de José José pidió equipo de seguridad para poder presentarse en el evento, pero las cosas se salieron de control y varios resultaron agredidos.

Y es que, el programa "Venga la Alegría" compartió algunas imágenes donde se puede apreciar que la seguridad entró aventando a los camarógrafos para dar paso a la actriz, mientras que un hombre de camisa negra le dio un codazo a uno de los reporteros.

Una mujer comentó que la actriz no tenía intención de dar entrevistas, solo quería participar en el evento para el lanzamiento de un parque: "Ella dijo que nada más venía a corta el listón y que se iba, Anel no quiso dar entrevista, ella pidió la seguridad". Comentó.

Exigencias de Anel Noreña causó tremendo zafarrancho

Además de la presencia de la actriz, también acudió Luz Elena González, quien lamentó la situación con lo que pasó con Anel, y expresó que por ningún motivo debe haber violencia, y que si no quiere dar entrevistas que no debieron de organizar.

Por su parte, Flor Rubio enojada expresó: "A ver perdón, si no quieres dar entrevistas, si no quieres aparecer con los medios, no vayas, no vayas, no aceptes ir a ese tipo de eventos, donde está convocado los medios de comunicación". Dijo.

Te puede interesar: Anel Noreña reaccionó furiosa por esta razón; pidió sacar a un reportero

¿Qué dice Anel Noreña?

La actriz lamentó lo ocurrido en un evento

La actriz Anel Noreña recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su versión de lo ocurrido y confesó que solo asistió al evento para cortar el listón y que no dio entrevistas porque no era su rueda de prensa personal, por eso pidió ser escoltada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram