Anel Noreña acusa a Marysol Sosa de difundir noticia de la muerte de su hermana

Anel Noreña acusa a su hija de filtrar información sobre su familia.

Anel Noreña en los últimos días ha dado mucho de que hablar, esto luego de que se le acusará de haber ocultado la muerte de su hermana para presuntamente poder cobrar su pensión, ante esto, la actriz arremetió contra su hija, asegurando que fue quién difundió la noticia.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la actriz mantuvo la muerte de su hermana en secreto por varios días, pues aseguró que no tiene buena relación con sus hermanos.

Después de los señalamientos que enfrentó, la actriz, negó haber abandona a su hermana, tal como se le acusó hace unos días.

Anel Noreña asegura que Marysol Sosa filtró información de su familia

¿Qué dijo Anel Noreña de Marysol Sosa?

La actriz Anel Noreña contó que hasta el momento su hija Marysol Sosa no le ha hablado para darle el pésame, pues al parecer su relación está muy afectada.

“Mary no me ha llamado para nada, no sé, porque voy a decir una cosa que no sé, pero ¿quién le habló al señor este?, ¿quién le dijo al innombrable?” dijo, refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante, quién fue el que reveló la noticia.

De igual forma, la actriz y exesposa de José José, contó que su hija le habría hablado a sus familiares para desearles feliz año nuevo, y fue cuando se habría informado de la muerte de su tía.

Recordemos que la relación entre Marysol y Anel Noreña se vio afectada, durante la pandemia del Covid-19, cuando la cantante se negó a convivir con su madre y hermano debido a que no están vacunados.

¿Quién se queda con la herencia de José José?

Anel Noreña es la heredera universal de José José.

A pesar de que José José se mantuvo alejado de sus hijos mayores y su exesposa Anel Noreña, esta fue nombrada como la heredera universal del fallecido cantante.

La muerte de José José estuvo envuelta en muchas polémicas, esto por los fuertes enfrentamientos que Marysol Sosa y José Joel protagonizaron con su hermana menor Sarita.

