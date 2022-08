Andy Benavides anuncia la llegada de su nuevo bebé

La influencer regiomontana Andy Benavides ha vuelto a estar en las tendencias en internet, aunque esta vez de manera positiva pues ha sorprendido a los fans con la noticia sobre su embarazo.

Esta es una buena noticia para Andy Benavides que hace unos meses estuvo en el ojo de las noticias de espectáculos debido al arresto de su suegro y su esposo.

Así anunció la llegada de su nuevo bebé

Estas polémicas parecen haber quedado atrás y ahora la influencer se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en su vida. En redes sociales Andy Benavides reveló durante un viaje el pasado mes de junio que se hizo una prueba casera pues apenas tenía unos días de retraso

"Y pues ya luego pasamos a los ultrasonidos, y demás, y pues bien embarazada. Está como a principios de marzo, si Dios quiere", escribió la influencer.

Aunque todavía no se sabe el sexo del bebé Andy Benavides aseguró que siente que será una niña.

"Yo estoy casi segura que es otra niña, porque me siento idéntica que mis embarazos anteriores. Siempre los primeros meses como que se me baja la energía. No me siento mal, más si ando bajona de energía",

Cabe resaltar que hace algunos meses, y como te contamos en La Verdad Noticias, Andy Benavides fue expuesta por pintarl el cabello a sus hijas, situación que sigue molestando a algunos internautas.

¿Qué edad tiene Andy benavides?

Andy Benavides también ha protagonizado una rivalidad con Mariana Rodríguez

Andy Benavides es una influencer originaria de Monterrey, Nuevo León y actualmente tiene 33 años de edad.

Muchos consideran que Benavides es una de las pioneras en pasar de Influencer a empresaria, pues aprovechó mucho del público que ya la seguía para vender algunos productos propios.

