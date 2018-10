Andrew Lincoln se despide de The Walking Dead con emotiva carta

Andrew Lincoln, actor que ha participado en la exitosa serie de AMC desde su primer episodio, ahora dice adiós a su personaje tras nueve temporadas de The Walking Dead, pues cada vez queda menos tiempo para que el actor aparezca por última vez en la pequeña pantalla como Rick Grimes.

Por todo el seguimiento que han hecho los medios estadounidenses de su trabajo, Lincoln no ha querido olvidarse de agradecer a la prensa su entrega con una emotiva carta en donde pone toda su sensibilidad en palabras:

"Gracias... Por haber recorrido con nosotros este camino.

Por los nueve años de miedo, ataques al corazón, enfados y, vamos a ser sinceros, la valentía de habéis mostrado por haber atravesado estos 115 episodios y contando. Y por vuestro servicio al periodismo que va más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana.

Por entender ese despiadado volumen de muertos, que es actualmente una historia que trata cómo es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Personas que no tienen nada en común y descubren que siempre han tenido todo en común. Unidos en su búsqueda de la humanidad y de un lugar al que poder llamar hogar. Una historia que es ahora más relevante que cuando comenzó.

"Esta temporada parece igual que la serie de la que me enamoré hace todos esos años", rememora el actor en su misiva.

Ha sido el papel más desafiante, emocionante y satisfactorio de mi carrera; y lo mejor de una década, la mejor aventura de mi vida profesional. Esta temporada parece igual que la serie de la que me enamoré hace todos esos años, y del mundo en el que estábamos viviendo cuando acabamos de rodar el episodio piloto.

Por cuenta propia, he matado a unos 400 zombis durante el apocalipsis. He perdido un caballo, encontrado otro caballo. Perdido a una chica... que no fue muy bien. Me comí un perro una vez. He llevado un poncho de carne dos veces. He escapado de un grupo de caníbales 'hipsters'. Sin mencionar que me han disparado dos veces, me han dado con un bate de béisbol, me han apuñalado tres veces, le he mordido la garganta a un hombre... (Lo siento, eso fue muy extraño y me supo a pollo), y he recuperado mis botas de vaquero... unas 12 veces.

Todo comenzó como una película independiente, y años después se ha convertido en un acrónimo de tres letras ('WTF?')

Todo comenzó como una película independiente, y años después se ha convertido en un acrónimo de tres letras ('WTF?'). Durante todo el camino, hemos tenido el placer único de conocer zombis entusiastas alrededor todo nuestro planeta azul. Desde Tokio a Trinidad, la gente se mantenido unida gracias a esta historia de superación... y por el extraordinario pelo de Norman Reedus.

Ha sido un viaje salvaje, al que le ha dado forma la relación entre la serie y los fans de la serie, y en gran parte a la buena gente de la prensa.

Espero que continuéis cubriendo la serie ya mis amigos en Atlanta durante más temporadas, lo que tienen planeado es increíble.

Andrew Lincoln agradece, por lo bueno, por lo mal...de cada experiencia en la serie.

Gracias.

A todos vosotros. Por lo bueno, por lo mal... y por supuesto, no tendríamos una prensa libre... sin todo lo malo.

Hasta que nuestros caminos se encuentren de nuevo.

Mantened la calma y llevad siempre un machete a mano.

Andrew Lincoln".

El actor se ha despedido de la serie que le dio una experiencia más en su carrera profesional.

De esta manera el actor se ha despedido de la serie que le dio una experiencia más en su carrera profesional, por ahora no ha comentado si tiene algún proyecto en puerta, pero no es de dudar que pronto se vuelva a ver en algún proyecto donde vuelvan a resaltar su talento.

