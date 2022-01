Andrew Garfield revela la escena que lo convenció de estar en No Way Home

Andrew Garfield, quien fue el protagonista de la saga “The Amazing Spider-Man”, ha revelado cuál fue la escena lo convenció de volver a interpretar al superhéroe en la película Spider-Man: No Way Home, y como podrás imaginar se trata de una escena que nos llevó directamente a sus entregas anteriores, cuándo no pudo salvar a Gwen.

El actor reveló que antes de aceptar participar en el proyecto se reunió con el equipo de producción donde le presentaron la idea y la forma en la que se trabajaría, sin embargo fue una escena planteada la que finalmente lo convenció de formar parte de esta película.

El actor reveló que tuvieron la oportunidad de presentarle una parte del guión anticipado donde se mostraba una escena a la que él no podía resistirse, se trataba de rescatar a MJ.

“La imagen principal que me presentaron fue atrapar a Zendaya, atrapar a MJ. Esas fueron las primeras páginas que vi y pensé: ‘No hay forma de no hacer esto, porque es profundo’”.

La escena tuvo un significado profundo para el actor

Fue un momento “reparador” para el actor

El actor se mostró bastante conmovido por esta escena y de inmediato le encontró un gran significado, explicó que “es un momento profundo, como un hermano mayor que salva a su hermano pequeño de su mismo destino en todo el universo. Si ese portal no se hubiera abierto y mi Peter Parker no hubiera estado allí […] habría tenido el mismo destino. De repente entras en este increíble momento cósmico, destinado a curar el peor trauma de mi vida y, al mismo tiempo, evitar que mi hermano pequeño tenga que experimentar ese mismo trauma. De repente, estás en un territorio muy mítico, y es profundamente hermoso”.

Pese a que el actor muchas veces insistió en que no estaría en Spider-Man: No Way Home, más tarde reveló que esta escena fue para él uno de los momentos culminantes de la película, un momento que describe como “emotivo y reparador”.

¿Cuál es la edad de Andrew Garfield?

El actor tiene 38 años de edad.

El actor britanico-estadounidense Andrew Garfield nació el 20 de agosto de 1983, por lo que actualmente tiene 38 años de edad. El actor vive uno de sus mejores momentos pues durante el 2021 tuvo la oportunidad de participar en tres producciones, estas son: “Los Ojos de Tammy Faye”; “Spider-Man: No way Home” y “Tick, Tick… Boom!”, con esta última ganó el Premio Globo de Oro al Mejor Actor.

