Andrew Garfield revela 'agonía precisa' de perder a su madre por cáncer

Andrew Garfield se ha sincerado sobre el dolor de perder a su madre por cáncer de páncreas, diciendo que lo dejó en una “agonía precisa” y luchando por entender el mundo que lo rodea.

El actor, de 38 años, que recientemente fue nominado a un Oscar por su papel en la biografía de Netflix Tick, Tick... ¡Boom!, comenzó a filmar justo después de que Lynn Garfield, una maestra de Essex, muriera en 2019, detalles que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

“Es muy, muy difícil, creo que con una pérdida como esa el mundo se reorganiza y lo digo sabiendo que no soy el único en esa experiencia”, le dijo a Jackie Long.

“Es tan extraño porque se siente muy único cuando está sucediendo, se siente como, ‘Dios mío, soy la única persona que ha perdido a su madre’, porque se siente tan solo y preciso”.

“Se siente como una agonía precisa y durante un período de tiempo no quería y no podía hacer nada. Estaba un poco perdido y el mundo no tenía sentido, y todavía no lo tiene, porque la extraño mucho, y espero que nunca tenga sentido porque siempre quiero extrañarla”.

Garfield interpreta a Jonathan Larson en la biografía, el letrista y compositor del musical Rent que murió el día de su estreno. Es el debut como director del creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, y cuenta los desafíos que enfrentó Larson al intentar ingresar a la industria escribiendo un nuevo musical.

Andrew Garfield dedica sus logros a su mamá

El actor habló sobre el duelo de perder a su mamá

Garfield ya ha sido reconocido por el papel, ganando el premio al mejor actor en una película musical/comedia en los Globos de Oro, algo de lo que cree que su madre se habría sentido orgullosa.

“Estaba orgullosa de mis logros, pero estaba mucho más orgullosa de cómo traté a alguien en Sainsbury’s o Asda que nos estaba revisando con nuestros comestibles. Era alguien que se preocupaba por las pequeñas bondades de la vida”, dijo.

“Si tengo mal genio con alguien, si tengo un día difícil y alguien pasa junto a mí y es amable conmigo y yo soy brusco, sentiré una pequeña mano en mi hombro. Será la mano de mi madre, y la escucho decir, 'Andrew...', y vuelvo y digo, 'Oye, lo siento, eso fue un poco grosero de mi parte'.

“Espero que nunca quite una mano de mi hombro de esa manera”.

Garfield habló previamente con Variety sobre la muerte de su madre y dijo que acababa de enterarse de su diagnóstico antes de ir a Carolina del Norte para filmar The Eyes of Tammy Faye.

Dijo que su madre lo animó a ir y accedió a hacerle saber cuándo era el momento de volver a casa. Viajó de regreso a Inglaterra para estar a su lado a fines del 2019.

“Tuvimos todo el tiempo de calidad que pudimos tener mientras ella estuvo aquí”, dijo.

“Y esas últimas dos semanas que pude estar con ella fueron probablemente las dos semanas más profundas de mi vida.

“Estar con ella y mi papá y mi hermano, todos sus amigos, mis sobrinos. Estaba lleno de gracia en medio de la terrible tragedia”.

Cuando Andrew Garfield negóque no estaría en Spider-Man No Way Home, también recordó a su madre, quien estaba enamorada del personaje del hombre araña al que dio vida.

