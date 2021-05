La Verdad Noticias te ha platicado con anterioridad que existe un rumor en redes sociales, el cual asegura la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’. Sin embargo, una vez más, este posible cameo en la cinta protagonizada por Tom Holland ha sido desmentido.

En entrevista para el corresponsal de MTV, Joshua Horowitz, el actor que dio vida a Spider Man en 2010 y 2014 confesó que no ha sido contactado por Sony para realizar una aparición con Holland y Maguire. Incluso, asegura que él mismo ha tenido que negar estos rumores con sus familiares y amigos, aunque no ha tenido tanto éxito.

Asimismo, el también productor de cine señala que Sony sí podría estar preparando algo con la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’, pero que estos planes no lo incluyen a él y que desconoce de que puedan tratarse. Las declaraciones causaron gran tristeza entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes esperaban con ansias este crossover.

Andrew Garfield se asombra con la emoción de los fans

Fans siguen creyendo que los tres actores compartirán créditos en la nueva cinta de Spider-Man.

Por otro lado, el actor reveló que ha estado al pendiente de los rumores alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home‘ en Twitter gracias a una cuenta falsa que él tiene. Sin embargo, lo que realmente lo tiene sorprendido es que él no puede creer cómo los fans de UCM están dispuestos a otorgarle la verdad a algo que no está confirmado ni de lejos.

Andrew asegura que le ha resultado bastante extraño la emoción de la gente sobre este posible cameo y que había ocasiones en las que le quería decir a los fans que se relajaran, que no eran reales los rumores de la nueva cinta de Spider-Man, sin embargo se contenía.

Cabe destacar que además de Andrew Garfield, hace unos meses se negó que Tobey Maguire apareciera en la nueva pelicula de Spider-Man. Incluso, el mismo Tom Holland señaló que ninguno de los anteriores Peter Parker estará involucrado en el nuevo proyecto de Sony, pero aún así los rumores se han mantenido.

Fotografías: Redes Sociales