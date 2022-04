Andrew Garfield deja de actuar para ser "normal por un tiempo".

Andrew Garfield necesita un descanso. El actor de 38 años dijo recientemente que planea alejarse de la actuación, por ahora, luego de un año ocupado protagonizando varios proyectos de alto perfil.

Garfield apareció el año pasado en el éxito de taquilla “Spider-Man: No Way Home” y obtuvo una nominación al Oscar 2022 por “Tick, Tick… Boom!” También protagoniza la serie de FX "Under the Banner of Heaven", que se estrena el 28 de abril en Hulu.

“Voy a descansar un poco”, dijo el actor Andrew Garfield a Variety en una entrevista publicada el miércoles. “Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y solo ser un poco persona por un tiempo”.

También comparó la temporada de premios con una "lavadora" revuelta, sugiriendo que necesitaba descansar y recuperarse después. “Necesito ser un poco normal por un tiempo”, confesó.

Eso puede incluir colgar el disfraz de “Spider-Man” por un tiempo; incluso después del éxito de la última entrega de la película, le dijo a Variety a principios de este año que "no tiene planes" de repetir el papel una vez más.

Sin embargo, Garfield todavía está ocupado y aparentemente en demanda. Supuestamente también tiene un papel protagónico en la próxima miniserie de la BBC "Brideshead Revisited", que según se informa cuenta con el actor de "Harry Potter" Ralph Fiennes, Joe Alwyn y Cate Blanchett.

¿Quién es Andrew Garfield?

Andrew Russell Garfield es un popular actor británico-estadounidense que ganó reconocimiento mundial por su papel en la serie de películas The Amazing Spider-Man, donde interpretó al personaje principal. Garfield, quien inicialmente encontró el éxito como actor de teatro en Londres, hizo su debut cinematográfico en la película de guerra Lions for Lambs.

Luego interpretó el papel principal en la película Boy A. Recibió fama internacional en 2012 después de su interpretación del popular superhéroe Spider-Man de Marvel Comics en la película The Amazing Spider-Man.

La película fue un gran éxito comercial. Repitió su papel en la secuela de 2014 The Amazing Spider-Man 2. que tuvo tanto éxito como su predecesora y se convirtió en la novena película más taquillera del año. Después de eso, interpretó el papel principal en Hacksaw Ridge y su actuación fue apreciada. El papel le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor.

