Andrés y niño con diabetes hacen llorar a todos en La Academia Gran Final

Uno de los momentos más conmovedores de la gran final de La Academia, fue cuando Andrés dio unas palabras de aliento a un niño con diabetes y es que no solo se convirtió en uno de los favoritos para ganar La Academia, sino también en una persona inspiradora.

Resulta que durante el concierto de la gran final de La Academia de este 14 de agosto, en el cual los 5 alumnos que buscaban ganar el reality show a través de voto del público fueron:

Mar de 19 años

Cesia de 23 años

Rubí de 21 años

Nelson de 21 años

Andrés de 26 años

Pero algo que ha conmovido en la final de La Academia es que uno de los finalistas no pudo contener sus lágrimas, al conocer una historia que lo hizo romper en llanto, debido a la similitud con él.

Andrés conoce la historia de un niño con diabetes

Tras cantar Me va a extrañar, de Ricardo Montaner, el finalista de La Academia Andrés rompió en llanto al inspirar a un niño con diabetes, pues para darle un poco de dramatismo a la gran final de La Academia, Andrés conoció una historia que lo hizo conmoverse tanto así que no pudo evitar las lágrimas.

Luego de que Diego, un niño de 8 años de edad subió al escenario de La Academia para agradecer a Andrés por ser su inspiración, aunque una inspiración muy especial y debido a que Diego es un niño con diabetes tipo 1, enfermedad que al igual que Andrés finalista de La Academia padece.

No es para menos que el conocer al pequeño Diego, el finalista de La Academia Andrés no pudo evitar abrazarlo fuertemente. Mientras Yahir de 44 años de edad y conductor de La Academia contaba la historia de Diego: “Quiero que sepas querido Andrés que Diego no quería inyectar por el dolor y todo lo que sentía, tú lo inspiraste”.

El momento más emotivo de la final de La Academia

Es por eso que entre lágrimas, el niño le expresó a Andrés que el miedo que sentía tras descubrir que tenía diabetes tipo 1: “mi no me gustaba, y después cuando te vi Andrés me empecé a cuidar y tú me animaste”.

Cabe destacar que ante estas palabras Andrés dejó ver su lado más sensible, por lo que rompió en llanto al conocer esta historia dentro de La Academia: “Te admiro mucho y te entiendo, no se puede decir que es fácil, pero nunca te olvides de darle gracias a Dios y estoy nada más significa que debemos ser bien fuertes(...) Te admiro mucho porque sé lo valiente que tienes que estás siendo y eres un guerrero”.

