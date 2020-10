Andrés Palacios dio positivo a Covid-19 ¿contagió a Angelique Boyer?

Hace algunos días se confirmó que se habían detenido las grabaciones de la telenovela imperio de mentiras la cual protagonizan Andrés Palacios y Angelique Boyer, esto debido a un caso positivo de covid-19 en los integrantes de la producción.

Mucho se rumoró sí se trataba de alguno de los protagonistas o bien de un miembro del crew, sin embargo fue el propio actor quien reveló haber dado positivo a esta complicada enfermedad.

Fue a través de un video en su cuenta oficial de Instagram que el famoso dio los pormenores de su enfermedad, y dijo que ya se encuentra realizando el tiempo de confinamiento correspondiente para poder retomar nuevamente las grabaciones y que no se atrase la producción de esta telenovela, misma que ha tenido un importante el rating entre los espectadores de Televisa.

"Estoy muy sorprendido de cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí"

Además aseguró que sus síntomas no están tan fuertes y que se siente bien pese a haber dado positivo en las pruebas, además resaltó que se está haciendo los test periódicamente, para ver el avance de la enfermedad en su cuerpo.

Así es como estoy, no estoy mal. tengo, sí, una serie de síntomas complicados y pues bueno, me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto

¿Contagió a Angelique Boyer?

Aunque la actriz Angelique Boyer no ha revelado sí dio positivo o no a covid-19, sus fans se encuentran muy preocupados pues se sabe que en la novela han robado varias escenas de beso, en donde el contacto entre los dos es evidente por lo que esperan que pronto de declaraciones con respecto a su estado de salud.

¿Crees que la novia de Sebastián Rulli se contagie de Covid-19?, ¿Te gusta la telenovela Imperio de Mentiras?, dinos tu opinión en los comentarios.