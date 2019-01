Andrés Palacios: de actor de TV Azteca a director de cine (FOTOS)

El actor Andrés Palacios aseguró que está preparándose para poder dirigir un largometraje, del cual aún no comparte más detalles, pues aún es muy pronto para hacerlo.

“Me gusta mucho prepararme y aprender de gente con gran experiencia. He tomado cursos de guionismo, pero me falta triplicar la guardia para entender la profundidad de cómo se debe plasmar una historia a través del guion, y en materia de dirección me siento más seguro, así que podría animarme pronto”