Andrés García tiene nuevo heredero y no es ninguno de sus hijos

Desde que se supo que Andrés García se encontraba grave de salud y en un hospital, comenzaron los pleitos con su hijo Leonardo, esto por ver quién se queda con los bienes y propiedades que el galán de telenovelas y películas ha logrado acumular a lo largo de toda su trayectoria.

Y es que como te hemos contado en La Verdad Noticias, previamente el actor aclaró que, en su momento, le ofreció “El Castillo”, como se llama la lujosa mansión de García, a su hijo Leonardo, no obstante este decidió rechazar la jugosa oferta.

Situación que más tardes terminaría en señalamientos contra Andrés López Portillo, hijo de Margarita Portillo, ya que Leonardo, lo acusó en televisión abierta de vender el castillo y rancho de Andrés García a partir de manipulaciones.

Ante todo el desastre que se originó, a García no le quedó de otra que rehacer su testamento y dejar su herencia en manos de quién él considera, se lo merece.

"En primer lugar, es mi castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pend*, que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar, ni comentar, para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor", explicó el artista.

Revelan nuevo heredero

Tras cambiar su testamento y buscar un nuevo heredero, el artista, adelantó que todas sus posesiones pasarán a nombre de Andresito López Portillo.

“Le regalé el rancho a Andresito López Portillo porque se lo merece porque es el único que me ha ayudado. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad a lo pen… Y le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, de él, de Leonardo”, arremetió Andrés García.

¿Qué enfermedad padece Andrés García?

El actor padece una grave cirrosis

Desde el pasado 23 de septiembre, Margarita Portillo, esposa del actor, informó a medios de comunicación que García se encontraba hospitalizado, tras padecer cirrosis, enfermedad que avanzó rápidamente afectando la salud de este último.

