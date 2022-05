Andrés García sufre terrible caída que lo deja sin poder moverse

El actor ha preocupado a sus fans por tener muy mala racha de salud.

Andrés García preocupó a los cibernautas al presumir que tenía un gran moretón en la parte derecha del abdomen y la espalda, el cual fue ocasionado por una fuerte caída que sufrió al interior de su lujosa casa en Acapulco. Sin embargo, el actor tomó la situación con humor y no dudó en contar los detalles de su accidente a todos sus fans.

De acuerdo a sus declaraciones, la caída ocurrió mientras buscaba un sombrero en su closet: “No me lo vas a creer, de la manera más pend*ja… Estaba buscando a ver qué sombrero, que gorra me iba poner. Me quedé sin fuerza y de repente me caí porque la rodilla dejó de funcionar y entonces me golpeé”.

La rodilla del actor falló, lo que provocó que sufriera una fuerte caída.

Sin embargo, él aseguró en el video compartido en su canal de YouTube que el accidente lo había dejado muy adolorido: “Ando como si me hubiera peleado con cinco hombres, y aquí estoy en la cama sin poderme mover, esperando para que se me quite poco a poco el dolor. Cosas que le pasan a los artistas por andar distraídos”.

No quiere volver a visitar un hospital

El actor terminó en el hospital luego de recibir la visita de Karely Ruiz, una modelo de OnlyFans.

Recordando que hace poco fue hospitalizado tras estar con una chica de OnlyFans de 21 años, el ex galán de telenovelas aceptó que está pasando por una mala racha de salud: “Estoy en una época muy fregada, porque además tengo las rodillas débiles, se me aflojan y me caigo”.

Asimismo, le dio indicaciones a su equipo de trabajo para que no lo lleven a un hospital, esto debido a que no le agrada visitarlos. Finalmente, él aseguró que muestra sus heridas ante la cámara para demostrarle a la gente que los artistas también sufren de accidentes.

¿Dónde vive Andrés García?

El actor tomó la decisión de vivir en soledad y alejado de todo mundo, incluyendo a Margarita Portillo, su actual pareja.

Andrés García vive en una lujosa residencia valuada en 5 millones de dólares y que está ubicada en Pie de la Cuesta, Acapulco. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor vive apartado de las personas, incluyendo a su actual esposa Margarita Portillo, pues “ya no desea escuchar ni saber de tonterías”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales