Andrés García se enamoró de Jenni Rivera pero no tuvo 'chance' de conquistarla

Andrés García era conocido, además de que gran talento actoral, por su múltiple enamoramiento, y es que recientemente dio mucho de qué hablar al confesar que se sintió atraído por Jenni Rivera, quien el pasado 9 de diciembre cumplió 9 años fallecida, y también confesó porque no buscó iniciar una relación con ella.

Fue durante una entrevista que el actor mexicano confesó cómo fue su enamoramiento por La Diva de la Banda, quien incluso, lo invitó a estar en el último concierto que ella dio, y que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2012 en Monterrey.

No es la única relación que admitió recientemente, García aceptó su relación con los Beltrán Leyva, y aunque dijo que no eran sus íntimos amigos, confesó que sí los conoció.

Dijo además que durante el concierto al que asistió, ella le dedicó muchas canciones dando a entender que Jenni también se sentía atraída por él, pero confesó que nunca intentó nada pues cada quien tenía parejas sentimentales.

“Ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía novio, marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”.