Andrés García revela que las pastillas para "el mal humor" le causaron leucemia

Tomaba pastillas para controlar su mal humor.

Andrés García se sinceró y relató recientemente que el automedicarse con Tegretol, para tratar su mal humor y estrés, derivado de una gran carga de trabajo, hizo que fuera diagnosticado, desde hace ya unos años con leucemia.

El actor contó en una entrevista para ‘Ventaneando’ que hace muchos años, mientras trabajaba como en una famosa telenovela de Televisa, una actriz le recomendó que se tomará una ‘pastillita’ para calmar su mal humor.

Fue tras dos años de tomar dos pastillas por día que se percató que se trataba de un medicamento reservado para pacientes con enfermedades psiquiátricas, cuyo consumo recomendado era uno cada 15 días.

El actor sufre de leucemia.

Confesó, que fue al doctor hasta que ya no tenía fuerzas: "Me dijo que es una medicina muy fuerte que se le da a los locos, una cada quince días, cuando tienen crisis, y a mí me estaban dando dos diarias, eso me causó la leucemia", detalló García.

Asegura que tomaba pastillas para no enojarse

Explicó que debido a la gran carga de trabajo, tanto en el cine, teatro y en Televisa, su equipo le consiguió la ‘pastilla’ y cada que se empezaba a enojar le daban una dosis.

“La pastillita, maestro (como le decían), y me daban dos al día. Al cabo de dos años voy perdiendo fuerzas, al punto en el que ya no podía levantar ni un vaso", recordó el actor.

Confesó que acudió con su médico por los malestares que presentaba y que con el paso del tiempo logró recuperarse pero tuvo consecuencias: Y sí me recuperé, pero me quedó muy baja la hemoglobina", detalló Andrés García.

Contó también que está cansado de los médicos, motivo por el cual descarta una próxima cirugía pues asegura que los dolores que sufre tanto en la columna y piernas, le han provocado varias caídas.