Andrés García revela que estuvo con más de 800 mujeres

Recordemos que Andrés García se consolidó como uno de los galanes más cotizados de la farándula mexicana, pues no existía mujer sobre la tierra que pudiera resistirse a sus encantos. Y ahora ha sido el mismo actor quien ha revelado la cantidad de mujeres que pudieron disfrutar de su amor.

Mediante un video en sus redes sociales, el actor recordó cuántas mujeres pasaron por sus brazos; y para sorpresa de todos, la cifra es tan grande que ni el mismo intérprete conoce el número exacto, pues perdió la cuenta a partir de 800 mujeres.

De esta manera, Andrés García reveló que este es un dato muy difícil para él, pues en realidad sólo contabilizó a las mujeres que se habían acostado con él, de los 16 a 26 años de edad. A partir de entonces ¡perdió la cuenta!

“Cuando vi que iba por 800, ya paré de contar… imagínense cuántas, no quiero ni saber, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer”