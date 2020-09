Andrés García revela la manera en como le gustaría morir ¿A balazos?

En entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, Andrés García asegura que padece de terribles pesadillas, las cuales atribuye a la certeza, de que a sus casi 80 años, el día de su muerte podría ya estar cerca.

Andrés García platicó ante las cámaras del programa de espectáculos conducido por Pati Chapoy, que le gustaría morir dormido cuando Dios quiera, pues considera que sería maravilloso abandonar este mundo sin dolor.

“Todo mundo se muere entre los 70 y los 80, y a mí me ha tocado seguir todavía, pero ya empieza uno a pensar en cómo será la salida. Yo quisiera una salida bonita, pero en esa cosa no es cómo uno quiera sino como Dios quiera. Me gustaría, no quiero que esto se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor, hay gente que les da dormido, sería maravilloso, un regalo de Dios”, declaró el actor.

Andrés García teme que su muerte pueda llegar pronto.

Andrés García desea un duelo a muerte

Andrés García destacó que si su muerte no ocurre de la forma antes mencionada, le gustaría que ocurriera durante un duelo a muerte, pero que ninguna de las personas a las que se los ha propuesto ha aceptado; sin embargo, no descarta la idea de que encuentre en algún momento a algún valiente.

Andrés García desea tener una muerte sin dolor.

“Si no se puede así, pues matarme a balazos con un par de cabr*nes; un duelo, un duelo justificado, no nos queremos, no nos caemos. Yo de hecho se lo he propuesto a varios cabrones y no han aceptado pero, por ahí a lo mejor encuentro a uno que se acerque”, añadió el famoso.

Por último, Andrés García, quien por mucho tiempo fue un gran amigo del cantante Luis Miguel, señaló que quiere que lo recuerden como una buena persona: “Ayer se murió un buen hombre, Andrés García”.

