Andrés García preocupa por su complicado estado de salud, se le dificulta hablar

Andrés García revela que se encuentra "muy débil"

La salud de Andrés García ha generado preocupación en las últimas semanas y recientemente el mismo actor aseguró que está “muy enfermo”, por lo que incluso ya no está en condiciones de hablar con la prensa.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el actor contó por medio de su canal de YouTube que sufrió una fuerte caída, razón por la cual requirió atención médica.

Adenás el primer actor alarmó al mundo de la farándula, ya que confesó que fue diagnosticado con cirrosis y esto ha originado diversas dificultades en su salud y aunque aparentaba una “mejoría”, todo parece indicar que no es así.

¿Cómo está Andrés García?

Andrés García revela que su salud pasa por un complicado momento.

Andrés García fue contactado por el programa “Chismorreo”, quienes lo buscaron para tener una entrevista, ante los recientes conflictos que enfrentó con Roberto Palazuelos, sin embargo se negó, asegurando que no se encontraba en condiciones para hablar.

“Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar nada. Tengo la garganta jodida también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas” dio.

El actor confesó que no se encontraba en condiciones para ofrecer una entrevista, sin embargo en cuanto se sienta mejor, hablará con los medios de comunicación.

Andres García y las polémicas que enfrenta

¿Qué ha pasado con Andrés García?

Desde que se dio a conocer las complicaciones de salud que enfrenta, Andrés García ha protagonizado diversas polémicas en las últimas semanas.

Primero fue con su hija Andrea García, a quién acusó de haberlo señalado de abuso sexual, sin embargo, días después fue la actriz, quién negó dichas declaraciones.

Poco después Andrés García protagonizó una guerra de declaraciones con Roberto Palazuelos, quien retó en un duelo de balazos.

