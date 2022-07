Andrés García perdió la memoria y dice que quieren envenenarlo: Amanezco con sangre

Andrés García revela cómo es su estado de salud.

Después de publicar un video que encendió las alarmas, el actor Andrés García dio una entrevista en la que confesó que padece de cirrosis hepática, pérdida de la memoria y otros padecimientos que han vulnerado su salud.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Andrés García publicó un video por medio de su cuenta de YouTube, donde reveló que sufrió una fuerte caída, que le provocó una herida en la cabeza.

Ahora es el actor quién habla de su situación de salud, admitiendo que no quiere acudir al doctor, pues se dijo “harto”.

¿Qué ha pasado con el actor Andrés García?

El actor revela que padece cirrosis hepática

En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, el primer actor Andrés García, asegura que siente que su vida está llegando a su fin, debido a sus padecimientos de salud.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”.

Reveló que ha perdido el sentido del oído, la memoria inmediata y que comenzó a sentir dolores muy fuertes en los huesos.

Andrés García cree que quieren envenenarlo

El primer actor Andrés García, además aseguró que estaba tomando ansiolíticos, para tranquilizarse, sin embargo estos le habían provocado fuertes pesadillas, que originaron que se golpee mientras duerme.

“Amanecía ‘golpeado’ todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró”.

De igual forma dijo que le recetaron un medicamento muy fuerte, mismo que la doctora le recomendó que por ningún motivo fuera a confundirlo, sin embargo cuando le entregaron el medicamento, resultó que era la equivocada, por lo que cree que lo intentaron envenenar.

“La persona que me la trae, lo primero que dice es, ‘dice la señora Margarita que se tome una pastilla de esta todos los días pero completa, eran pastillas como en cartón, como en sobrecitos hechos a mano y la pastilla era (grande) y ahí fue donde bueno, amanecí lleno de sangre, vino el doctor, me puso 6 puntos”.

Posteriormente Andrés García relató que cuando le recetaron nuevamente el medicamento, lo compró su esposa y era completamente diferente, por lo que cree que intentaron envenenarlo.

