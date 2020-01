Andrés García no tiene relaciones con su esposa ¡Para que no tenga un infarto!

Andrés García tiene casi 30 años de relación con su ahora esposa, Margarita, con quien contrajo matrimonio hace 9 años después de dos décadas de noviazgo, pero las cosas no van muy bien.

En entrevista, Andrés García reveló que él y su esposa no tienen relaciones sexuales e incluso, tienen casas separadas a causa de fuertes peleas que han tenido en los últimos años.

“No todo ha sido miel sobre hojuelas. Ella vive en su casa y yo en la mía, creo que es más sano así, aunque ya no me convino, yo dije: ‘mira nena, yo quiero que tú tengas tu casa, te voy a regalar una casa para cuando nos peleemos cada quien se vaya a su casa y no tengamos que dormir peleados; pues ahora cuida su casa, su perro, sus nietos y yo soy el último”.

Aunque ese arreglo parecía conveniente en su momento, Andrés García dijo estar algo arrepentido de ello ya que ha provocado que su esposa y él dejen de tener intimidad, pero su pareja le ha dicho que es para cuidar de su salud.

“Cada vez que le digo: ‘oye, ¿nosotros cuándo?’, me dice: ‘ya tienes 80 años casi’. No sé qué quiere decir con eso; la bombilla si funciona, me ha dejado colgado [...] Cree que me voy a romper, me voy a morir, me va a dar un infarto, aunque si te puede dar un infarto porque cuando es muy apasionado el asunto”.

Andrés García, quien tiene un implante de pene a raíz de un cáncer de próstata, tiene dudas sobre su esposa realmente se niega al sexo por su salud o por otra causa.

“Yo no sé si me cuida a mí o se cuida ella o no quiere”, explicó Andrés García de 78 años de edad.

