Andrés García niega entrevista a periodista por "gorda y fea"

La anécdota del periodista ha causado gran controversia en redes sociales.

Alex Kaffie se convirtió en tema de conversación luego de que en redes sociales se viralizara un video donde revela que nunca ha tenido la oportunidad de entrevistar a Andrés García y que la única vez que estuvo a punto de hacerlo le cancelaron su encuentro con el veterano actor, quien hoy en día se encuentra atravesando por una difícil situación de salud.

Fue durante su participación en el segmento de ‘Pájaros en el Alambre’ del programa ‘Sale El Sol’ que el controversial periodista de espectáculos reveló que le habían notificado que sería el encargado de entrevistarlo, por lo que procedió a prepararse. Sin embargo, esta no se llevó a cabo debido a que él pidió a la producción que “no le mandaran gordas ni feas”.

“Don Andrés le dijo a la titular del programa: ‘Nomás no me vayas a mandar gordas ni feas… De pronto me habla la productora: ‘No, pues echate vuelta en U’, y ya me quedé con las ganas de entrevistar a don Andrés García”, fueron las declaraciones de Alex Kaffie, misma que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Alex Kaffie, despreciado por Yuri

El ex galán de cine no ha sido el único que desprecia a Alex Kaffie.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el periodista es despreciado por las celebridades. Hace poco menos de un mes se dio a conocer que Yuri se negó a ser entrevistada por él y por Gustavo Adolfo Infante en ‘Sale El Sol. Incluso, se reveló que esta fue una de las condiciones que impuso para asistir al programa de Imagen Televisión.

“La cantante siente tanto asco por el periodista de espectáculos y por mí que le ordenó al personal de Sale el Sol que no nos aproximáramos a ella ¡o se iba!”, dijo Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja. Recordemos que el periodista se ha caracterizado por ser un personaje polémico en redes sociales, lo cual le ha traído diversos roces con artistas.

¿Cuál es la edad de Andrés García?

Hoy en día, el actor se encuentra atravesando por una mala racha de salud.

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941, por lo que ahora tiene 81 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor dominicano inició su carrera artística en 1967 y hoy en día es recordado por sus destacadas participaciones en el cine, el teatro y la televisión mexicana.

