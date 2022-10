¿Andrés García murió? Gustavo Adolfo Infante habla al respecto

Gustavo Adolfo Infante, ha sido una de las personas que más ha dado de qué hablar, luego de que saliera a la luz la supuesta demanda que la actriz Gaby Spanic interpuso en su contra, motivo por el cual el presentador de “Sale el sol” hizo público que le había ganado a la artista, siendo esta última quien podría resultar embargada.

Asimismo, el presentador ha protagonizado otras polémicas, como lo fueron sus aparentes acusaciones en contra de la también conductora Verónica Castro, misma que ha estado envuelta en un escándalo desde hace varias semanas, tras darse a conocer que supuestamente sostuvo pláticas íntimas con menores.

Sin embargo, en La Verdad Noticias tenemos información reciente por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante, la cual involucra a un famoso actor que ha preocupado a sus seguidores, luego de comentar que se encontraba en sus últimos días de vida.

La declaración de Gustavo Adolfo Infante sobre Andrés García

Tras informarse la supuesta muerte del actor Andrés García, el conductor de “El minuto que cambió mi destino” realizó una transmisión en vivo en su canal de Youtube, donde compartió todo lo que sabía respecto al estado de salud del artista, con quien había tenido contacto a través de una llamada telefónica.

Es por ello que el periodista compartió lo siguiente, “El día de hoy de manera irresponsable, un estúpido dijo que Andrés García había muerto, ojalá los saquen del aire. Amigos, periódicos y mucha gente que lo retomaron y demás; me comuniqué ahorita y le marqué. Me contestó Andrés y me dijo que está bien”.

¿Qué fue lo que le pasó a Andrés García?

Andrés García y su esposa, desde el hospital

Hace unas cuantas semanas, el actor fue hospitalizado debido a una cirrosis que le había ocasionado algunos daños en la médula espinal, misma que lo llevó a recibir transfusiones de sangre y plasma.

No obstante, fue su esposa Margarita Portillo quien compartió un video, en el que comunicó que el artista días antes de ser hospitalizado había sufrido una fuerte caída, por lo que estuvo algunas semanas en cama.

