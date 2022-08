Andrés García manda contundente mensaje a Roberto Palazuelos tras pelea

La respuesta del actor a Roberto Palazuelos

Andrés García reaparece en medio de la polémica desatada en los últimos días, pues según sus últimas declaraciones calificó como malagradecido a Roberto Palazuelos.

La relación de amistad entre ambos era muy fuerte, sin embargo todo se fracturó luego de que Palazuelos pregonara ser el heredero universal del actor.

La pelea entre García y Palazuelos subió de tono luego de que el actor pidiera un reto a "balazos" al "Diamante Negro", cuestión que sin duda generó bastante polémica y más por su contundente respuesta.

Mientras en los medios del espectáculo continúan saliendo a la luz detalles de su distanciamiento, Andrés García mandó un contundente mensaje a Roberto Palazuelos.

Fue a través de una transmisión en vivo en el que aparece postrado en cama, pues nuevamente está delicado de salud:

"En primer lugar quiero que me disculpen porque este programa lo tengo que hacer desde la cama porque ando un poco malito y no quiero dejar de mandarle su programa semanal. No sé de qué estoy malito, voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina otra vez a partir de que tuve la leucemia, me quedó muy bajo la hemoglobina y si baja un poquito por alguna razón, ya me quedó muy débil", dijo Andrés García el inicio del video que compartió en su canal de YouTube.

Además recalcó que se siente débil pero agradece las muestras de cariño de sus seguidores, quienes le han escrito para saber cómo ha evolucionado su salud.

"Que sea hombre, que sostenga lo que dijo, y también puedo poner a mi hijo, al que le dijo eso, para que se lo diga a nivel nacional, se lo repita todo lo que dijo, que se lo sabe mejor que yo porque le dolió mucho lo que dijo Roberto, que me iba a hacer y qué me iba a pasar en mi vida. Así es que: Robertito, lo que se dice con la boca, se sostiene con los hu*v*s, úsalos que para eso te los dieron".

De momento Palazuelos no ha reaccionado a dichas declaraciones, sin embargo será en cuestión de horas cuando se manifieste en las redes sociales.

Nacido un 24 de mayo de 1941, Andrés García es un famoso actor y productor dominicano, afincado en México desde hace varios años.

Durante su extensa carrera ha participado en melodramas como "El cuerpo del deseo", "Mujeres engañadas", "El privilegio de amar", "Con toda el alma" y "Herencia maldita".

Andrés García en medio de polémicas sobre su estado de salud y peleas con Roberto Palazuelos ha pedido a los medios no caer en engaños y únicamente tomar sus declaraciones en propia voz.

