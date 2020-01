Andrés García le reprocha a Luis Miguel que alcanzó el estrellato gracias a él

Luis Miguel, mejor conocido como “El sol de méxico” es uno de los cantantes que más ha triunfado en nuestro país, a pesar de tener ascendencia española, el cantante ha vivido en méxico casi toda su vida

En ese sentido, Luis Miguel, como lo hemos podido ver en la serie de Netflix, ha triunfado gracias a su talento, pero también gracias a Andrés García, el actor que le dió una de sus primeras oportunidades.

Aunque esto fue muy reconocido durante la serie de Netflix, parece que en la vida real Andrés García no es tán reconocido por Luis Miguel como pareciera.

¿Que pasó con Andrés García?

El actor dio una entrevista para Ventaneando, donde le reclamó a Luis Miguel que haya intentado llamarle por teléfono con “Un tercero”, y no directamente, a pesar de que han sido amigos durante años.

Andrés García resaltó que le molesta la actitud que ha tenido Luis Miguel en los últimos años, sin embargo, pues considera que se ha olvidado de sus raíces, y de quienes lo apoyaron en primer lugar.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mi no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero”, dijo Andrés García en la entrevista con Ventaneando.

A pesar de la molestia, Andrés García fue cuestionado por la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, a lo que aseguró que espera que le vaya muy bien, y que le desea lo mejor con sus proyectos.

Aunque aún no hay una fecha exacta para el estreno de la serie de Luis Miguel en Netflix, lo que sí se sabe es que será durante este 2020, pues desde hace unas semanas fuimos testigos del trailer, donde vemos a Diego Boneta caracterizado como Luis Miguel en su versión adulta.

