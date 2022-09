Andrés García ha decidido dejarse vencer por la cirrosis; ya no quiere sufrir

La salud del veterano actor se ha visto mermada en los últimos días.

Días atrás te dimos a conocer que Andrés García había visto mermada su salud debido a múltiples caídas que sufría en su casa de Acapulco y por la cirrosis hepática que le fue detectada en marzo pasado. Ahora, se ha revelado que el veterano actor se ha cansado de sufrir y está considerando la idea de dejarse vencer por la enfermedad.

Luego de que su aspecto demacrado preocupara a sus fans, un amigo cercano a la familia reveló en exclusiva a la revista TVNotas que desde que le diagnosticaron la cirrosis está sufriendo una terrible depresión que le ha quitado las ganas de vivir pero que por momentos intenta mantenerse optimista a petición de su esposa, a quien no desea verla sufrir.

Por tal motivo, se ha tomado la decisión de vigilarlo, pues temen que vaya a atentar contra su vida: “Andrés ya no se puede quedar solo, porque no quieren que le pase de nueva cuenta algo; ya hasta incluso le escondieron todo lo que podría usar para hacerse daño, ya que por la depresión, no quieren que vaya a cometer alguna locura”.

El actor fue detectado con cirrosis hepática a principios del 2022.

“No quiere sufrir con esta enfermedad, ya que él ha dicho que le gustaría que lo recordaran como el Andrés García de algunos años atrás, el galán de las telenovelas, un hombre fuerte y temperamental”, añadió el amigo cercano a la familia a la revista TVNotas.

Sobre si los hijos del actor están al pendiente de él, se reveló que Leonardo y Andrés le han escrito de vez en cuando pero que prefieren no meterse ni opinar aunque se han preparado para lo peor. No obstante, Andrea García es la única que no ha tenido contacto con él.

Margarita Portillo, su gran apoyo en estos momentos

Margarita Portillo ha estado al pendiente de su deteriorado estado de salud.

Margarita Portillo, conocida en el mundo del espectáculo mexicano por ser la cuarta esposa del actor, se ha visto muy afectada por esta difícil situación pero ella ha dejado en claro que será un gran apoyo para él hasta el último día y constantemente lo motiva a salir adelante.

Por último, el veterano galán de telenovelas ha querido utilizar su influencia en redes sociales para aconsejar a los jóvenes sobre el alcohol y otros vicios, además de poner de ejemplo a su cirrosis como una de las graves consecuencias sobre un consumo desmedido.

¿Cuál es la edad de Andrés García?

Hoy en día, el actor es recordado por haber sido un galán de cine y televisión en México.

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941, por lo que ahora tiene 81 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana inició su carrera artística en 1967 y hoy en día es recordado por sus destacadas participaciones en el cine, el teatro y la televisión mexicana.

