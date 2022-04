Andrés García fue hospitalizado y recibe transfusiones de sangre

Con una publicación se supo que Andrés García fue hospitalizado, quien diera vida al icónico personaje de "Pedro Navaja" preocupó a sus fans al publicar una foto donde aparece desde la cama de una clínica.

El actor ingresó de emergencia al hospital durante este fin de semana para recibir una transfusión de sangre, pero no especificó el motivo por el cuál fue necesario realizar esta acción médica.

Al parecer se encuentra más estable, dado que en su cuenta de Instagram dejó un par de fotografías donde se ve mejor.

El actor recibió dos unidades de sangre en el hospital Santa Lucía.

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía ¡Para estar al cien¡ Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. Alarcón por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño”, escribió en Instagram Andres García.

Cabe mencionar que en ocasiones anteriores el actor ya había revelado que tiene un padecimiento que le afecta sus niveles de hemoglobina, una proteína que es de vital importancia para que se transporte el oxígeno a todo el cuerpo, es así que esta transfusión pudiera estar relacionada.

En la publicación, el actor aparece acostado desde la cama de un hospital y aunque estaba despierto se alcanzaba a ver que no tenía un buen semblante, no obstante, en esta ocasión no sonrío para la cámara como casi siempre acostumbra.

¿Qué le pasó a Andrés García?

Andrés García fue hospitalizado pero cuenta en su Facebook de qué trata su enfermedad.

Luego que Andrés García fue hospitalizado y apareciera con su esposa Margarita Portillo, con quien hace apenas unas semanas se reconcilió, en Facebook aclaró más sobre su estado de salud.

Dado que se encontraba con exceso de trabajo, una amiga le recomendó una pastilla, pero para evitar tener mal humor comenzó a tomar todos los días dicha pastilla. Pero dijo que al año y medio de tomar la “pastillita” comenzó a sentir que no tenía fuerzas ni para levantar un vaso o pararse.

Es así que se fue a Miami de visita a una amiga, quien le recomendó hacerse un análisis de sangre por lo que al realizarlo descubrió que tiene leucemia, pero no solo eso, el análisis decía que solo tenía ocho meses de vida.

Con el tiempo Andrés descubrió que la pastilla que tomaba era Tegretol, un medicamento antidepresivo que controla el estado de ánimo, pero dicha pastilla se tomaba una cada 15 días porque puede provocar leucemia.

Luego que Andrés García fue hospitalizado contó que tras saber sobre su leucemia, dejó de tomar sus pastillas y al cabo de dos años mejoró, pero con el tiempo se volvió a sentir mal es así que llegó de nuevo al hospital.

