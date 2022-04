¿Andrés García fue hospitalizado tras estar con una chica de OnlyFans de 21 años?

El famoso ex galán mexicano estuvo con una jovencita antes de ser hospitalizado/Foto: Infobae y Youtube

Andrés García ingresó de emergencia al hospital hace unos días, causando una gran preocupación en sus seguidores. Sin embargo, recientemente se ha revelado que el actor de cine y televisión recibió la visita de una modelo de OnlyFans de sólo 21 años de edad, quien ahora está siendo señalada de causar la alteración en la salud del famoso.

De acuerdo con la revista TVNotas, el pasado 8 de abril, García de 80 años de edad recibió en su casa de Acapulco a la joven Karely Ruiz, una influencer y actriz conocida por su cuenta en la famosa plataforma de contenido exclusivo y por ser parte de del canal “Multimedios”, televisora de Nuevo León.

Fue la propia Karely quien reveló a la revista de espectáculos cómo fue su vista a Andrés García justo antes de que fuera hospitalizado, debido a sus severos problemas de salud.

Andrés García estuvo disfrutando con la joven de OnlyFans

García y Ruiz pasaron un buen rato juntos/Foto: TVNotas

En su entrevista, la veinteañera de OnlyFans dio a conocer un poco de cómo se dio su encuentro con el reconocido actor, en el que conversaron y el protagonista de “Pedro Navajas” la consintió.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, declaró a la publicación. Karely reveló que Andrés García era su amor platónico, así que disfrutó de este momento junto al actor quien no paró de mirarla y tomarla por la cintura.

La propia revista también compartió algunas imágenes donde se ve al actor y a la modelo juntos. La también actriz se encontraba con García para hacer una colaboración para su página de Facebook, así que mientras Andrés se preparaba para la entrevista, Karely disfrutaba de la alberca en la casa del histrión.

“Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”, indicó Karely.

¿Quién es la esposa de Andrés García?

El actor estuvo con su esposa en el hospital/Foto: Instagram

Margarita Portillo es la cuarta y actual esposa de Andrés García. Ella y el galán de telenovelas se conocieron en el año de 1997, y llevan 22 años de casados. Cabe destacar que en 2020 dieron indicios de que se iban a divorciar pero al final, lograron seguir juntos.

Aunque un día antes de ser hospitalizado, Andrés García estuvo coqueteando con la jovencita de OnlyFans, cuando fue ingresado al nosocomio el actor estuvo acompañado de su esposa.

