Andrés García finalmente se divorcia ¿Va por la quinta esposa?

Andrés García reveló que decidió divorciarse de Margarita Portillo, quien era su cuarta esposa, debido a que, aunque mantienen una buena relación, la monotonía se apodera de ellos, y ya no había sonrisas en el matrimonio.

Esta ha sido una de las relaciones más duraderas del famoso, pues llevaban 20 años de matrimonio, y parece seguir firme en la decisión de no volver con ella, pues la demanda de divorcio sigue en pie.

El popular actor mexicano dijo que llevan relación a distancia desde hace 5 años, y eso no ayudó a que salvaran su matrimonio, y aunque no querían llegar al divorcio, parece que es inminente hacerlo oficial a través de la anulación del contrato.

“Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca el uno del otro porque son puros pleitos”, dijo el ídolo.