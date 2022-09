Andrés García festeja triunfo en YouTube tras delicado estado de salud

Andrés García padece una cirrosis hepática que se ha ido agravando a tal grado de llevarlo al hospital durante este mes de septiembre, con distintas estadías donde ha quedado de manifiesto que su estado de salud es delicado y esto mismo ha sido ratificado por el actor a través de su canal de YouTube, así como en diversas entrevistas a medios de comunicación.

Es por eso que es en este mismo canal de YouTube, que se ha convertido en una extensión de él para comunicarse con su público, que Andrés García celebró este jueves la llegada a sus primeros 100 mil suscriptores, mismos que programa a programa siguen sus aventuras amorosas, recuerdos de películas, anécdotas con amigos poderosos y, claro está, el día a día de su estado de salud.

Ante este hecho sobre sus suscriptores, con una escueta, pero no menos sentida celebración, el destacado actor Andrés García indicó qué significa para él llegar a esta cantidad de personas.

Andrés García logra triunfo en YouTube

Así como pasa con gran cantidad de creadores que alcanzan un alto número de suscriptores en la plataforma, es que YouTube reconoció la labor de Andrés García y su grupo de colaboradores por mantener un creciente contenido y, por ende, crear una comunidad que le es fiel a lo que presenta.

Así fue que recientemente a través de su programa 86, el que publicó este jueves 29 de septiembre al mediodía, es que el actor mostró a su público la placa de plata que le destaca por acumular 100 mil suscriptores. Luego de esto, el también productor leyó la carta enviada a él y destacó su sentir.

"Pues me parece maravilloso, 100 mil suscriptores no es cualquier cosa ni los obtiene cualquiera. Les agradezco en el alma, sobre todo ahora que he estado enfermo que me levanta el ánimo. Entonces, estos buenos deseos y esta noticia se las agradezco con toda el alma. Y no se descuiden porque hay crisis y falta el dinero", expresó Andrés García.

Por si fuera poco, el actor abundó que no hay nada más especial y agradable que le reconozcan el trabajo a una persona, lo cual envió como mensaje a YouTube y su reconocimiento.

Así festejó Andrés García

Tras mostrar al público lo que le enviaron, Andrés bromeó que era momento de festejar y estaba esperando que llegaran algunas amigas para empezar la fiesta, aunque no quería que se enterara su mujer. Indicó que trata de hacer más entretenido el programa, que se esfuerza mucho ya que ahora mismo no puede caminar.

Por último, el actor Andrés García volvió a expresar a la juventud y todo aquel que pueda estar enganchado con un vicio como el alcohol, que deben medirse en la forma de beber, puesto que no es algo bueno y a él, que bebió durante décadas, ahora la cirrosis lo tiene postrado en cama.

