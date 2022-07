Andrés García dice que está cerca del final de su vida: “No puedo vivir así”

Andrés García habla de su estado de salud.

Se dio a conocer que el actor Andrés Garcia se encuentra hospitalizado y en las últimas horas fue publicado un video en su cuenta su YouTube, que se convirtió en tendencia, debido a que aseguró que está “cerca de su final”.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Roberto Palazuelos, confirmó que el actor se encuentra hospitalizado, lo que ha encendido las alarmas en el medio del espectáculo.

Recordemos que en los últimos años el actor ha protagonizado titulares del mundo de la farándula, debido a que su salud se ha ido deteriorando.

¿Qué le pasó a Andrés García?

Ándrés García revela que sufrió una fuerte caída.

En el último video que se publicó en su canal de YouTube, el actor Andrés García habló de su estado de salud y de la reciente caída que sufrió, misma que le originó una herida en la cabeza.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final” explica en el video.

De igual forma, se escucha a la esposa del actor, Margarita Portillo, explicando cómo sufrió la caída, mientras se encontraba en su casa de Acapulco y que le originó una cortada en la frente que requirió dos puntadas.

“No estoy acostumbrado a vivir así, a cada paso que doy me estoy cayendo, no he podido vivir así, yo he vivido de otra manera, si hay que morirse, se muere uno y ya” indicó.

Andrés García habla de su última voluntad

En dicho video, el actor Andrés García habló de su última voluntad, asegurando que quiere que lo cremen en una lanchita en las aguas del mar de Acapulco.

Andrés García mostró que fue atendido por un médico, quién le colocó dos puntos en la herida y mientras era atendido afirmó:

“Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”.

Según las declaraciones del médico que atendió a Andrés García, la debilidad del actor se debe a la cirrosis y una mala alimentación.

