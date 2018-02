Andrés García confirmó su infidelidad; ‘prometió amor, no fidelidad’

Andrés García de 76 años de edad reveló que la relación con su aún esposa Margarita Portillo terminó debido a una infidelidad, pero cínicamente asegura que él nunca le prometió fidelidad.

Andrés García actor mexicano sorprendió al admitir su error y afirmar que nunca ha prometido ser monógamo con sus parejas.

Andrés García reveló que esta separación sí lo lastimó profundamente.

“En el caso de Margarita yo si la amaba, yo la amaba profundamente, por qué, no sé, pero por algo de ha de ser, entonces me dolió, me resquebrajó”, expresó el actor Andrés García.