Andrés García confirma su divorcio.

Andrés García reveló que en breve iniciará el proceso de divorcio de su aún esposa Margarita Portillo tras haber confirmado hace tres meses que ya vivían separados por diferencias irreconciliables.

“No le gusta que hablen de ella, entonces mejor la dejamos para que no me estorbe el proceso, no tiene caso si no hay una relación más que de conveniencia mutua, pero no de ayuda de pareja, una ayuda de matrimonio, entonces eso tendrá que caer en divorcio tarde o temprano”. Dijo Don Andrés en la entrevista que concedió al programa Hoy.