Andrés García confiesa que necesita donación de sangre tras padecimiento.

El famoso actor, Andrés García, nuevamente ha dado de qué hablar. Esta vez no se trata por la polémica que tuvo con la periodista Anabel Hernández luego de aparecer en su libro “Emma y las otras mujeres del narco”.

Resulta que Andrés García se encuentra en la búsqueda de un donante, pues el señor requiere una transfusión de sangre, así lo reveló al programa Hoy de Televisa, en donde también comunicó que ya tiene listo su testamento.

Durante la transmisión del programa Hoy, Andrés García se sinceró junto a su esposa -con quien cumplió años de unión matrimonial- del problema de salud que enfrenta. El actor de 80 años utilizó el espacio para conocer que requiere una transfusión sanguínea para poder estar estable de salud.

Esposa de Andrés García habló sobre la salud del actor

Al respecto, su esposa habló a detalle de la salud de Andrés García. Aseguró que desarrolló una condición en su médula espinal que afecta los niveles de hemoglobina: “Tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”, dijo doña Margarita.

De igual manera, señaló que siguen la búsqueda de un donante, situación que ha sido complicada: “Se atravesó el fin de año, la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de conseguir, entonces ya estamos esperando”, agregó la esposa del actor de 80 años de edad.

¿Qué tipo de sangre es Andrés García?

En este sentido, Andrés García puntualizó que necesita sangre tipo ‘O negativo’, ya que es la única que le sirve. “Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo”, señaló el actor al programa de espectáculos.

La Verdad Noticias informa que, sumado a este problema, también confesó que enfrenta varias complicaciones luego de someterse a una operación:

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace como cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, aseguró.

