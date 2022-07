Andrés García confiesa: ¡Su hija lo denunció por abuso sexual!

El famoso actor de telenovelas Andrés García, reveló que pensó en quitarse la vida luego de que estado de salud se viera comprometido a causa de una cirrosis que se le detectó

Además de que hizo una reveladora confesión acerca de su hija Andrea García, de quién se encuentra distanciado desde hace tiempo.

Y aunque no se sabía del todo los motivos, con la declaración del primer actor quedó claro qué fue lo que sucedió.

El supuesto abuso cometido por Andrés García

El actor confesó que pensó en el suicidio

Andrés García aseguró que su hija Andrea inventó que fue víctima de abuso por parte de él.

Además de que dijo que el apoyo más importante ahora lo recibe de sus hijos varones Andrés Jr y Leonardo. Mientras que de Andrea no quiere saber nada.

Incluso dijo que no es su hija, por lo que no habría nada que arreglar y que si la reconoció con su apellido fue para darle un impulso a su carrera, pero que esta no supo agradecer.

“Para mí, Andrea ni siquiera existe”

Afirmó que Andrea García estaría involucrada con el crimen organizado y que es una mala persona, por lo que decidió distanciarse de ella.

La fortuna de Andrés García

Según la prensa de espectáculos el actor tenía un patrimonio valuado en 210 millones de pesos

Como te contó La Verdad Noticias, debido a la enfermedad crónica y las distintas afecciones que tiene el actor a sus 72 años se ha especulado quién se quedaría con la fortuna.

Según reportes de la prensa de espectáculos, en 2011 el actor era dueño de dos propiedades en CDMX , un castillo y una estancia en la región del ajusco por un valor aproximado de 30 millones de pesos

A esto se le sumarían otras dos propiedades ubicadas en Acapulco, Guerrero uno con vista al mar y el otro localizado frente al lago Coyuca, estos tendrían un valor aproximado de 80 millones de pesos

Este es el dinero con el que contaba el actor, aunque en fechas recientes tuvo que vender algunas de sus propiedades para poder sobrevivir.

