Andrés García asegura que sus hijos quedarán fuera de su testamento

Hace unos días te dimos a conocer que el actor Andrés García confesó que ya está listo para dejar este mundo y ahora ha vuelto a causar revuelo al revelar que dejará a sus hijos Leonardo, Andrea y Andrés Jr. fuera del testamento.

En entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, Andrés García habló de las razones por las que tomó la decisión de excluir a sus hijos del testamento y recalcó que no es porque quiera dejar desamparada a su familia.

"Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le de nada y al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene", declaró el actor al programa de espectáculos de TV Azteca.

Andrés García no incluirá a sus hijos en su herencia.

Andrés García planea vender todas sus propiedades

Andrés García aseguró que prefiere vender todo lo que le queda, que por cierto, no es poca cosa: "Me queda 'El Castillo', me queda 'El Bosque', me queda esto (refiriéndose a su casa en Acapulco), son tres o cuatro propiedades grandes".

Andrés García pondrá a la venta todas sus propiedades, incluyendo "su castillo".

Al hablar específicamente de su casa de Pie de la Cuesta en Acapulco, donde actualmente vive, el actor, quien fuera gran amigo de Luis Miguel en su juventud, espera poder llegar a un tipo especial de arreglo con el comprador, es decir, que se haga un tipo pre-venta y si en tres años no fallece, se compromete a dejar la propiedad.

Finalmente al ser cuestionado si no le causa tristeza deshacerse de todo lo que ha construido con mucho esfuerzo, el actor de cine, quien gozó de gran éxito en la década de los setenta y ochenta, aseguró firmemente que no, pues su paso por este mundo no es para siempre y en el momento de su partida deberá dejar todo.

Fotografías: Instagram