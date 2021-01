Andrés García asegura que Roberto Palazuelos NO es su heredero principal

Hace unos días se dió a conocer la noticia de que el actor y productor dominicano Andrés García, había decidido darle la mitad de su herencia al empresario y actor Roberto Palazuelos; ya que ambos tiene una estrecha amistad y que se consideran casi padre e hijo.

Aunque fue el mismo Roberto quien aseguró que él tendría el 50 por ciento de la fortuna de don Andrés, la estrella de cine mexicano de 79 años decidió aclarar toda la polémica. En una entrevista para el programa “Hoy”, García dijo que Palazuelos no es su heredero principal, ya que sus bienes serán repartidos casi por igual.

El dominicano incluso mostró los documentos del testamento donde él dice que Roberto sólo recibirá el 20 por ciento de sus bienes, ya que el resto de la fortuna se va a dividir entre su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, sus hijos Andrés y Leonardo García, y la madre de ellos, Sandra Vale.

Andrés tiene un gran cariño por Palazuelos y ha sido una de las personas que más lo ha apoyado tanto en las buenas como en las malas/Foto: Milenio

“Yo creo que le han interpretado mal las palabras a Roberto Palazuelos, que es un gran amigo, es como un hijo, es un hijo prácticamente”, dijo el actor y productor.

“El 20% a Rosita, el 20% a Margarita, 20% Beto. Ahora le dije (a Palazuelos) ‘tú vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro 40%’, está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos”, aclaró Andrés García.

“Yo creo que ahí es donde se confundió Beto, le digo ‘tú vas a tener’ porque, aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados, y he tenido 4 matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude”, explicó.

“Entonces le dije ‘vas a tener qué administrar tú, y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de en lugar de darles un 20%, les doy un 15%, y le quito un 5% a cada uno, para que le quede un 10% a su mamá’”, aseguró el artista.

Roberto Palazuelos será el responsable del testamento de don Andrés

El famoso galán de telenovelas también afirmó que Roberto Palazuelos será el encargado de administrar correctamente la herencia y de ver que a todos les toque su parte. “Yo le encargo a él la responsabilidad de que él se encargue de que le repartan a los demás”, declaró.

Asimismo, Andrés García dijo que aunque quiere mucho a su hija Andrea, ella ha decidido alejarse de él y del resto de su familia desde hace años. Por lo cual, no la va a considerar como su heredera.

