Andrés Garcia afirmó que Anabel Hernández sólo quiere utilizarlo como publicidad

El actor Andrés García aseguró que la denuncia que puso la periodista Anabel Hernández en su contra por violencia y amenazas tiene como objetivo hacer publicidad con su nombre para que se venda su libro.

Agregó que considera que la FGR no haría caso a la acusación porque no la conoce y es incongruente, en su libro “Emma y las otras mujeres del narco” la periodista aseguró que Andrés García era socio del narco Arturo Beltrán Leyva.

Y es que Anabel denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a García por amenazas, ella hizo referencia al video que subió el actor a la plataforma de YouTube donde dijo:

El actor dijo que antes de que la Fiscalía General de la República proceda legalmente ella tendría que comprobar que sí la amenazó, afirmó que para él es una incongruencia que las autoridades le hagan caso “a una señora” que no conoce, agregó:

“Porque ella diga Ay, el señor me amenazó, ¿Cuándo si no la he visto, ni la conozco? Ni me sé su nombre completo”