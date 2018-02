Andrés García a punto de perder su castillo ¡entérate porqué!

Andrés García vive tremendo pleito en su propiedad, ya adeuda más de 1 millón de 700 pesos de pago del predial, además se queja de que no le quieren hacer descuento en la deuda pero estableció claramente que no está dispuesto a entregar su propiedad.

El actor, quería vender su castillo ubicado en Santo Tomás Ajusco al sur de la CDMX, por 30 millones de pesos, pero por problemas con el gobierno de la capital le han impedido venderla. Andrés García vive tremendo lío porque su propiedad ya adeuda más de 1 millón 700 pesos de pago de predial, y se queja de que no le quieren hacer descuento en la deuda.

Andrés García a punto de perder su castillo ¡entérate porqué!

Andrés García a punto de perder su castillo

Andrés ya interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por atentar contra su patrimonio, no ha logrado que le descuenten 80% del adeudo, pues dice que el gobierno “no tiene voluntad de que se aplique la ley”.

“De que yo tengo la razón, la tengo. Tan es así que ellos, no me han querido sellar mi queja. Espero que lleguemos a tiempo para que el procedimiento que han interpuesto no me cause ningún perjuicio, ya me causaron el perjuicio de no poder vender. Ellos han hecho mal su procedimiento”, dijo Andrés García en entrevista con medios nacionales.

Andrés García no dejará que le quiten su casa

Andrés García no dejará que le quiten su casa

El actor vive gran lío porque su propiedad ya adeuda más de 1 millón 700 pesos de pago de predial, y se queja de que no le quieren hacer descuento en la deuda.

El castillo de Andrés ya tiene mala suerte, pues apenas hace un año entraron a robar, y saquearon los cajones, clósets, y hasta abrieron la caja fuerte. En total, las pérdidas sumaron 4 millones de pesos.