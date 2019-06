Andrés García HUMILLA CRUELMENTE a Raquel Bigorra (VIDEO)

Andrés García HUMILLA CRUELMENTE a Raquel Bigorra

Los escándalos no han parado con respecto al tremendo zafarrancho que se ocasiono al rededor del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno.

En días pasados, Daniel Gisogno, fue presa de la polémica y difamación tras haberse desvelado una controversial fotografía en la que se podía apreciar al conductor supuestamente "besando" a otro hombre. Pero pese a lo que muchos pensarían, el problema no fue el supuesto beso, si no lo que hubo detrás de él.

Y es que esta noticia fue directamente publicada en las amarillista revistas de Televisa "TVyNotas y TVNovela" ambas dedicadas a la "desinformación" del espectáculo. Ante tal atropello, la incógnita fue inevitable: ¿Quién filtro o vendió esa información?

Andrés García le llama porquería a Raquel Bigorra

Luego de muchos dimes y diretes, la verdad salió a la luz y la respuesta a la insistente pregunta fue: la ex conductora del programa Venga La Alegría, Raquel Bigorra. Estos, después de que se asegurara que dicha presentadora habría vendido esa y otra información de diferentes celebridades.

El escándalo ha tenido tal alcance que celebridades comenzaron a aparecer, desvirtuando la "información" que Raquel Bigorra filtró, pues al parecer, la lengua de esta conductora de origen cubano, es muy larga, ya que ha sido la artífice de separaciones de matrimonios famosos y hasta ha llegado a "bajarle" el novio a compañeras que ella decía eran sus amigas.

El daño ocasionado por Raquel Bigorra ha sido contundente pero el apoyo a los afectados, particularmente a Daniel Bisogno, también ha sido muy fuerte, pues hay quienes han reprobado categóricamente el actuar de la presentadora.

En esta ocasión fue el famoso actor Andrés García quien saltó al ruedo para defender y respaldar la honorabilidad de Daniel Bisogno. La intervención en las redes de Andrés García, ha sido cruda y directa, Incluso, ha llamado "porquería" a quienes intentaron dañar al conductor.

"Mi querido Daniel antes que cualquier cosa quiero decirte que estoy contigo, te apoyo, te admiro y te respeto, lo cual no siento por esas personas que te hicieron esa barbaridad, no es barbaridad es una porquería, no son ni basura, son basura podrida y ellos no van a lograr hacerte ningún mal vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio...", comentó Andrés García, refrendándole su apoyo a Bisogno.

Pero por si esto no fuera suficiente, el actor no paró ahí y siguió arremetiendo con todo ímpetu contra todos aquellos que han tratado de desestabilizar fama de Daniel Bisogno. Las palabras de Andrés fueron clara, pero sobre todo, crudas y sin filtro.

"No lo puedo creer todavía esta gente que ni de este país, se les van a podrir los huesos, se van a morir de cáncer en los huesos, acuérdate lo que te digo, la gente que procede así la ira y la maldición de un hombre justo siempre se cumple, y yo soy un hombre justo..."

"Nadie tiene derecho de perjudicar la privacidad de otras personas de esa manera y menos vendiéndola para ganar dinero que miseria, que gente tan muerta de hambre, que poca mad#$%, entonces sí quiero muy patente que lo que te ha hecho estas persona es una ofensa no hacia ti solamente hacia todo México y hacia todos los mexicanos...", agregó a su enorme disgusto por lo sucedido.

Andres García dice a @DaniBisogno que cuenta con su total apoyo y admiración #LoVisteEnVentaneando https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/rEwukFkQEj — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 19, 2019 Tal parece que ahora si Raquel Bigorra tendrá que pensar en una buena estrategia si es que quiere seguir siendo aceptada dentro de la pantalla chica mexicana.