Andrés García: Empeora su estado de salud; necesita transfusiones de sangre

Desde hace unos meses la salud de Andrés García ha sido un tema recurrente en los espacios informativos, pues parece empeorar cada día más, y las recientes polémicas entre su familia no han ayudado del todo al exgalán del cine mexicano, quien preocupa en estos momentos a sus fans.

Y es que el famoso padece cirrosis hepática, motivo por el que su vida se rige entre las idas al hospital y el cuidado de su actual esposa, Margarita Portillo, pese a que esto ha enojado a sus hijos Andrés Jr y Leonardo, pues se habla de que se pelean la herencia de su padre.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso sus amigos de la farándula están preocupadas por la salud del primer actor, por lo que Anahí lo ha visitado en un emotivo reencuentro, pues ambos siempre se han llevado de buena forma.

Andrés García necesita transfusiones sanguíneas

Pese a que la visita de Anahí ha ayudado en estado de ánimo y el proceso de recuperación del histrión, recientemente su esposa Margarita Portillo habló para Ventaneando, donde reveló más detalles de los males que aquejan al primer actor, por lo que sorprendió a todos al decir que el famoso necesita transfusiones de sangre desde hace meses.

"Andrés está mejor que como llegó a estar antes de año nuevo, el 27 de diciembre finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente otra de sangre y no habíamos podido conseguir y fue con la ayuda de Anahí que de verdad presionó y puso mucho empeño para conseguirla", expresó Portillo.

Asimismo, la esposa de Andrés García agradeció a Anahí, pues la actriz está ayudando en todo lo que puede para que el estado de salud del actor mejore , pues siempre ha estado en la disposición de ayudar a la recuperación del dominicano.

"Anahí me sigue ayudando, tuve el gusto de conocer también a su esposo, al senador Manuel Veleasco, que de verdad es una persona, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su bonhomía, su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta cómo está y todo eso."

¿Qué pasó con la herencia de Andrés García?

Andrés García y Margarita Portillo juntos

En medio de su enfermedad y sus hospitalizaciones, Andrés García tiene que lidiar con los pormenores de su testamento, pues sus hijos Leonardo y Andrés Jr., aseguran que Margarita Portillo quiere apoderarse de todos los bienes del actor y que inclusive ha recurrido a la brujería para obtener esto.

Ante todo, Andrés ha dicho que lo que hace con su dinero es solo asunto suyo e inclusive defendió a su actual esposa y a su hijastro.

Además de que ha revelado que su deseo es que sus bienes los hereden su esposa Margarita y su hermana Rosita, por lo que cambió su testamento para que ni sus hijos, ni Roberto Palazuelos obtengan nada de él.

