Andrés García: Así luce el elenco de Pedro Navaja después de más de 30 años

Andrés García es uno de los actores más longevos que tiene México por lo que a lo largo de su gran trayectoria ha protagonizado muchas películas que se volvieron todo un clásico.

Es por eso que en 1985 protagonizó Pedro Navaja, una película que fue todo un éxito inspirado en el tema homónimo de Ruben Blades que se hizo en 1978.

Actualmente Andrés García está sufriendo problemas de salud graves, información que te trajimos en La Verdad Noticias, sin embargo siempre es buen momento para recordar sus grandes películas por lo que hoy te mostraremos como luce el elenco de esta película.

Así luce el elenco de Pedro Navaja

Andrés García

Andrés tenía 43 años cuando dio vida a Pedro Barrios Navajas, un proxeneta que estaba molesto con Josefina Wilson, una de las prostitutas que regentaba y quien había logrado independizarse de él, actulamete a sus 81 años de edad se encuentra delicado de salud pues se enfrenta a una cirrosis hepática.

Sasha Montenegro

Esta bella vedette fue más que una compañera de elenco para Andrés García pues fue una de las máximas figuras del cine de ficheras de esos años, sin embargo cuando estaba en el apogeo de su carrera terminó casada con el ex presidente José López Portillo. Tras su éxito en Pedro Navaja Sasha se convirtió en madre por lo que puso una pausa a su carrera.

Luego de divorciarse intentó volver al mundo de la actuación pero no tuvo el mismo éxito y tras participar en The end of silence decidió retirarse del mundo de la actuación.

Un 25 de enero pero de 1916 nace el cómico y actor Adalberto Martínez "Re sortes" pic.twitter.com/oiF0vf6ns1 — Realidad7Noticias (@RealidadSieteMx) January 25, 2016

Adalberto Martínez

Mejor conocido como Resortes, fue uno de los actores que supo conquistar con su humor a toda una generación y no fue diferente en Pedro Navaja, sin embargo Adalberto Martínez falleció el 4 de bril de 2003 dejando un legado como humorista en el cine mexicano

Segio Goyri

Otro que estuvo en el elenco fue el actor Sergio Goyri, el cual hacía del rival de Andrés García en la película pues también era proxeneta pero quería quitarle su sitio a Pedro Navaja. La escena en la que ambos pelean fue un parte aguas en el cine de esa época pues llegó a cambiar la forma en las que se grababan dichas escenas en México.

Y aunque continuó su camino en la actuación poco a poco su carrera comenzó a apagarse, ahora ha dejado de lado el mundo de la actuación y tiene un taller mecánico.

Maribel Guardia

Además de protagonizar Pedro Navaja junto a Andrés García, Maribel Guardia compartió créditos con el actor dominicano en la obra de teatro "Tres parejas disparejas", por lo que se volvieron muy amigos e incluso se insinuó en más de una ocasión de que tuvieron algo más.

Y aunque Andrés dijo que muchas veces pensó en tentarla para que esté con él, lo cierto es que Maribel fue pareja de un amigo de Andrés por lo que nunca pasó nada entre ellos. En la actualidad la Vedette sigue en el mundo de la actuación y luce más espectacular que nunca.

¿De cuánto es la fortuna de Andrés García?

Así lucía Andrés García de Joven

Su exitoso paso por el mundo de la actuación lo han hecho amasar una gran fortuna, misma que se quedará en manos de su esposa Margarita Portillo cuando el actor fallezca.

En el documento de testamento también figuraba el nombre del famoso Roberto Palazuelos, quien aparentemente fue eliminado del mismo después de que Andrés García lo retara a muerte.

Según el portal Emerge Social, Andrés García tiene una fortuna de 20 millones de dólares, además de muchas propiedades al rededor del país que estarían valuados en mcuho dinero.

La mansión en la que vive actualmente está valuada en 5 millones de dólares.

