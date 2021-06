Andrea Noli no necesita de una manutención de Jorge Salinas para su hija

Andrea Noli confesó durante una entrevista con diversos medios de comunicación, que su ex pareja, el actor Jorge Salinas, jamás le dió una manutención a su hija en común, Valentina Noli. Sin embargo, ella aseguró que nunca necesitó del apoyo del famoso, puesto que ella logró salir adelante sola.

Asimismo, Andrea explicó que Valentina, quien ahora tiene 14 años de edad, no está interesada en tener algún contacto con Salinas:

“Para ella, él no existe en la vida, es así como “no tengo” (papá) y ya está”, declaró la actriz de 48 años.

Asimismo, Noli relató que a pesar de que Vale es hija de Jorge Salinas, la adolescente no lo reconoce como su padre: “No hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre, ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, entonces así se mantiene tranquila”.

La polémica historia de Andrea Noli y Jorge Salinas

Jorge y Andrea se conocieron en Televisa desde finales de los 90s, y siempre tuvieron una fuerte amistad que terminó en un romance extramarital/Foto: Tribuna

Andrea Noli y Jorge Salinas generaron una gran polémica cuando en 2006 se descubrió que estaban viviendo un amorío desde años atrás, a pesar de que el actor estaba casado en ese momento con Fátima Boggio.

La actriz de telenovelas fue tachada de “robamaridos”, a pesar de que el famoso fue quien no respetó la relación que tenía. Andrea quedó embarazada de Salinas en aquel entonces, pero decidió que no revelaría la identidad del padre para no tener más conflictos.

Sin embargo, fue Jorge quien detalló esta información en una revista, generando más críticas contra Noli.

A pesar de que el actor afirmó ante los medios que sí se haría responsable de la bebé, Noli siempre ha declarado que Salinas nunca se interesó en la niña, así que ella ejerció su maternidad en solitario, mientras que el famoso hizo su vida a parte, como te hemos informado en La Verdad Noticias.

Valentina Noli quiere ser actriz como su mamá

Valentina posiblemente pronto podría comenzar su faceta actoral/Foto: Instagram

Ahora que está cerca de cumplir 15 años, Valentina Noli, hija de Andrea, cada vez se siente más interesada en ser actriz.

La adolescente que heredó toda la belleza inigualable de su madre, ha hecho algunas sesiones de fotos para redes sociales, y ya ha tenido algunos proyectos laborales pequeños en el espectáculo.

“Tiene muchas ganas y tiene muchas curiosidades al respecto y yo, mi tarea como mamá es ayudarle en todo lo que ella emprenda y por ahora esas curiosidades pues ahí van, igual y si puede probar con algunas cosas pequeñas yo creo que sería bueno, igual en una de esas lo hace y no le gusta”, concluyó Andrea Noli, quien ya está apoyando a su primogénita para que pronto ingrese a la actuación.

