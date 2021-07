Andrea Noli sigue causando polémica con sus declaraciones en las redes sociales, pues ahora ha dado una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para en el programa ‘El minuto que cambió mi vida’ en donde revela detalles de su infidelidad con Jorge Salinas, la cual ocurrió en 2006 cuando el actor estaba casado con Fátima Boggio.

En primera instancia, la actriz aseguró que nunca tuvo una relación formal con él y que este jamás le mintió sobre su situación sentimental. Tras varios encuentros, ella se dio cuenta de que estaba embarazada, por lo que quiso darle la noticia: "Al principio le enviaba mensajes diciéndole que era urgente hablar con él, pero al no tener respuesta tuve que ser directa".

Al ser cuestionada sobre si lo había buscado para exigirle que cumpla con su responsabilidad, ella aseguró que no ya que no quería causarle problemas en su matrimonio al hoy esposo de la actriz Elizabeth Alvárez: "A esas alturas había decidido que iba a sacar adelante el embarazo sola. Nunca pretendí que él estuviera conmigo".

¿Andrea Noli se arrepiente de estar con Jorge Salinas?

Andrea Noli pidió disculpas a Fátima Boggio por todo el daño causado.

Durante la entrevista, Andrea Noli reveló que no se arrepiente de haber estado con el actor, pues de dicha relación nació su hija Valentina Noli: "Gracias a eso tengo a mi maravillosa hija. Gracias a eso soy quien soy. Gracias a eso es quien es. Y gracias a eso he tenido la oportunidad de ir sanando, de ir creciendo".

Sin embargo, aprovechó la ocasión para pedirle una disculpa pública a Fatima Boggio, a quien lamenta haberle hecho daño: "Sí, me arrepiento… No medí las consecuencias de cómo lastimar a otras personas, sí (me refiero a Fátima)... Perdón. Nada más. Desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer".

Escucha las polémicas declaraciones a partir del minuto 27:30 del siguiente video que La Verdad Noticias trae para ti.

¿Quién es la hija de Andrea Noli?

Valentina Noli ha dicho que no tiene deseos de tener contacto con su padre.

Valentina es hija de la relación extramarital que sostuvieron Jorge Salinas y Andrea Noli en 2006. Tal y como te dimos a conocer con anterioridad, la joven de 16 años ya no desea conocerlo, así lo declaró su madre en una entrevista: "No, en lo absoluto. Para ella, él no existe en la vida, es así como 'No tengo (papá)' y ya está".

