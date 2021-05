Andrea Meza, la reina de belleza ganadora del certamen Miss Universo 2021 y la cantante Ana Gabriel se convirtieron en tema de conversación de las redes sociales luego de que la periodista Shanik Berman afirmara que ambas celebridades tienen una relación madre-hija.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, la conductora y periodista de espectáculos reveló que la intérprete de ‘Simplemente Amigos’ había dado en adopción a una niña, esta pequeña sería la nueva Miss Universo. Sin confirmar fuentes, Shanik aseguró que la famosa cantante prefirió hacerse cargo de la hija de su asistente.

“Mientras que Ana Gabriel crió siempre a la hija de su pareja, quien además le ayudaba en su vestuario, como su hija. Su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora?”, declaró en el video compartido en su cuenta de TikTok, mismo que ya supera las 1.4 millones de reproducciones en la plataforma.

Shanik Berman es tachada de "mentirosa" en TikTok

Shanik Berman ha sido tachada de mentirosa por difundir el rumor de la Miss Universo mexicana.

El video de Shanik Berman no pasó desapercibido para los seguidores de la ganadora de Miss Universo 2021, sobre todo para sus familiares y amigos más cercanos, quienes en la sección de comentarios desmintieron el rumor y aseguraron conocer a los verdaderos padres de la chihuahuense. Incluso, hubo quien no dudó en tachar a la periodista de mentirosa.

“Puras mentiras, yo soy de Chihuahua y conozco a la mamá”, “Espero que tengas pruebas de lo que andas diciendo”, “Ella no es hija de Ana Gabriel”, “Eres una mentirosa Shanik, lo que tienes que hacer para figurar” y “Ya no sabes como hacerte publicidad, me das pena” son solo algunos de las críticas que los cibernautas le escribieron a la periodista en TikTok.

¿Quiénes son los padre de Andrea Meza?

Andrea es hija de Alma Carmona y Santiago Meza.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy, la modelo Alma Andrea Meza Carmona es hija de Alma Carmona y Santiago Meza. A través de sus redes sociales suele presumir la excelente relación que tiene con sus padres, así como los momentos más importantes de su carrera como reina de belleza.

¿Crees que Andrea Meza debió ganar Miss Universo? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales