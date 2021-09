Andrea Meza es acosada y perseguida por un hombre

Andrea Meza, Miss Universo 2020 se sinceró con sus fans y confesó que al igual que muchas mujeres en México, ha sido víctima de acoso, lo que la hizo pasar una época muy difícil y del cual dijo, no le desea que otras mujeres vivieran.

Durante una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”, la reina de belleza relató el episodio de terror que vivió mientras se ejercitaba en un gimnasio de Chihuahua, por parte de un hombre que se inscribió en el mismo centro de entrenamiento solo para acosarla.

La representante de México en Miss Universo confesó que aunque la situación no pasó a mayores, llegó a sentirse sola y asediada. En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Andrea Meza es víctima de acoso

La Miss Universo fue víctima de acoso en Chihuahua.

La Miss Universo, quien además ha mostrado su talento para la música al cantar con el grupo Elefante, confesó que el hombre la estuvo grabando desde lejos por varios días mientras se ejercitaba, además que un día la siguió durante todo el trayecto hasta su casa.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después”, relató Meza.

Asimismo, relató que esta persona la siguió a su casa, violando en todo momento su intimidad y espacio personal. “Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, agregó.

Tras el aterrador momento que sufrió tras ser víctima de acoso, Meza forma parte de la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia”, con la cual exhorta a las mujeres mexicanas a denunciar situación como esta para que los responsables sean castigados.

¿Qué edad tiene Andrea Meza?

Meza ha demostrado su gran talento para la música.

Alma Andrea Meza Carmona, es una modelo y reina de belleza mexicana que se coronó como Miss Universo 2020 en mayo de este año, convirtiéndose a sus 27 años de edad, en la tercera mexicana en llevar la corona a su país.

Tras dar a conocer el caso de acoso del cual fue víctima, la Miss Universo Andrea Meza anunció que tiene la intención de buscar que la campaña contra las agresiones contra las mujeres en la que participa se conozca en todo el país.

