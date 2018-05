Andrea Legarreta y Raúl Araiza se pelean a gritos en plena transmisión de Hoy

Nuevamente el programa Hoy, vuelve a dar de que hablar, no solo por la diferencia de opiniones que los conductores han tenido con Magda Rodríguez y sus incómodas dinámicas, o por las guerras entre programas con la competencia, pues esta semana el ambiente se puso más tenso y ahora se pelearon en plena transmisión dos conductores que estallaron y no les importó que había cámaras grabándolos, o que el público los estaba viendo.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza, protagonizaron bochornosa escena en la dinámica de 'Te cargó el payaso' pues los conductores no aguantaron más y se gritaron.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

Según versiones el pleito comenzó por culpa de Andrea Legarreta, quien se la pasó haciéndole caras a Raúl, así como comentarios criticándolo por su "conducción de hueva", sacando de sus casillas a Raúl Araiza pues se dio cuenta de los gestos de Andrea.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza dándose un beso de risa.

Esta vez Andrea Legarreta no fue nada discreta con sus observaciones, pues junto con Galilea estaban acabando a su compañero entre caras de desprecio, hasta que Raúl Araiza se dio cuenta y la encaró no importándole que estuvieran en vivo.

Justamente cuando Yanet García se encontraba hablando 'El Negro' Araiza, escuchó a Andrea y Galilea decir que "estaba de flojera", por lo que furioso le puso un alto y le dijo:

"¿Qué quieres, qué quieres, qué no te gusta, qué quieres, me estás llamando a mí?".

Obviamente todos se quedaron en shock al ver tal momento, ya que Araiza detuvo la dinámica para alzarle la voz a Legarreta, dejando a todos pasmados y en silencio desconcertados por la pelea. Cuando derrepente este entra Fer Del Solar para calmarlo y lo abraza al ver que esa breve discusión pudo haberse salido de control.

De acuerdo con una emisión radiofónica, este pleito entre Andrea y Raúl continuó al día siguiente, ya que no se dirigieron la palabra y hasta tuvieron que desayunar en diferentes grupos para no toparse, porque ya no la aguanta.

Si te lo perdiste, aquí te mostramos el momento de la pelea en vivo entre Raúl Araiza y Andrea Legarreta.